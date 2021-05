Noordoost-Japan door sterke aardbeving opgeschrikt

Het noordoosten van Japan is zaterdag opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6.8, melden de lokale autoriteiten. Er zou geen tsunamigevaar uitgaan van de zware beving. Er zijn nog geen berichten over eventuele schade.

De Amerikaanse geologische dienst USGS heeft gemeld dat de beving plaatsvond op 47 kilometer diepte in de Stille Oceaan bij de plaats Ishinomaki. Het epicentrum, in de prefectuur Miyagi, was niet ver van het epicentrum van de beving in 2011, die een catastrofale tsunami veroorzaakte met meer dan 18.000 doden tot gevolg.

De Japanse meteorologische dienst stelde dat er van de beving van zaterdag geen tsunamirisico uitging. Wel werden de schokken gevoeld aan de oostkust, ook in de hoofdstad Tokio. ‘We zijn nog informatie aan het verzamelen, maar we hebben geen berichten van schade of gewonden ontvangen”, zei een woordvoerder van de lokale overheid tegen persagentschap AFP. Hij noemde de beving ‘behoorlijk sterk”.

Japanse spoorwegmaatschappijen besloten de dienstverlening tijdelijk stil te leggen, inclusief de supersnelle Shinkansen-trein, meldde de publieke omroep NHK. In sommige gebouwen in Miyagi vielen verder de liften uit.

TEPCO, het energiebedrijf dat de rampenkerncentrale in Fukushima beheert waar in 2011 een meltdown plaatsvond, heeft gemeld dat er geen abnormale zaken zijn waargenomen bij die centrale.