Fieldlab-proefvakantie naar Gran Canaria van start

Voor de vakantie kregen reisorganisaties Corendon en TUI in totaal 68.000 aanmeldingen binnen voor 180 plekken. Beide reisorganisaties selecteerden negentig kandidaten die aan de eisen van Fieldlab voldoen. Zo was het van belang dat deelnemers lijken op het profiel van mensen die normaal gesproken in de meivakantie naar de Canarische Eilanden vliegen.

Tijdens de Fieldlab-proefvakanties kijken onafhankelijke onderzoekers hoe Nederlandse vakantiegangers zich op reis gedragen. Houden de reizigers zich aan de plaatselijke regels? Wassen ze hun handen, dragen ze mondkapjes, houden ze afstand? De Staat financiert dit onderzoek, dat 46.000 euro moet kosten. Met de kennis moet het mogelijk worden om binnenkort weer veilig op vakantie te gaan. De kosten van de vakantie, bijna 800 euro, betalen de reizigers zelf.

Proefvakantiegangers moeten voor de reis een negatieve PCR-testuitslag kunnen tonen. Tijdens de vakantie vullen deelnemers vragenlijsten in over hun gezondheid en reiservaring. Binnen 24 uur voor de terugreis wordt wederom een PCR-test afgenomen, waarna alleen de mensen met een negatieve testuitslag terug naar huis kunnen vliegen. Na thuiskomst wacht de vakantiegangers een quarantaine, waarop overigens niet wordt gecontroleerd.

Alle 188 mensen die vorige maand in Rhodos verbleven testten vlak voor hun terugkeer naar Nederland negatief. Spannend werd het op het Griekse eiland nog wel, toen vier deelnemers eerder in de vakantie niet met zekerheid negatief testten en met hun kamergenoten in quarantaine moesten. Een tweede test zorgde echter voor opluchting, toen bleek dat geen van hen was besmet.