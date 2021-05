Twijfels bij curator over reden faillissement Kijkshop.nl

De curator van het failliete Kijkshop.nl heeft ernstige twijfels bij de reden die het bedrijf geeft voor zijn bankroet. Dat staat in het eerste faillissementsverslag over het webwinkelbedrijf, waar ook DirectSale, PlazaSale en Lumi Plaza onder vielen.

Kijkshop werd eind maart failliet verklaard. Het bedrijf zei dat dit het gevolg was van grote problemen met de liquiditeit, oftewel de mogelijkheid om alle kortlopende schulden te kunnen betalen. Curator Martijn Hoving gelooft niet dat dit de echte oorzaak kan zijn. Kijkshop en de dochterbedrijven kochten namelijk pas producten in bij leveranciers nadat deze besteld waren door klanten. De onderneming hield dus amper voorraden aan, waardoor het bedrijf ook niet veel krediet nodig had.

Tegenover online vakblad RetailTrends, dat als eerste over de kwestie berichtte, zegt Hoving ook dat veel gegevens in de boeken van Kijkshop waarschijnlijk niet kloppen. ‘Ik plaats grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de financiële gegevens. Die kunnen niet kloppen”, zegt hij tegen het medium. In het faillissementsverslag geeft hij aan dat er door het waarschijnlijke ontbreken van veel administratie sprake was van onbehoorlijk bestuur. Daardoor kan curator een bestuurder van een omgevallen bedrijf aansprakelijk stellen voor het tekort dat tot het bankroet heeft geleid.

Kort na het faillissement meldde Kijkshop.nl op zijn website dat klanten die nog een bestelling open hadden staan hun geld waarschijnlijk nooit terugkrijgen. Dit omder er ‘in het geheel geen geld meer is”.

Kijkshop keerde eind 2019 terug als webshop. De fysieke keten was zo’n twee jaar daarvoor failliet gegaan. Eigenaar Konrad van den Bosch kocht de merknaam de sluiting van de laatste winkels,