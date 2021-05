Eerste huis van 3D-geprint beton

De eerste huurder van de eerste Nederlandse woning van 3D-geprint beton heeft vrijdag de sleutel gekregen. De vrijstaande gelijkvloerse woning met 94 vierkante meter netto vloeroppervlak in Eindhoven is de eerste van vijf van ‘Project Milestone'. Het voldoet volgens de partijen erachter volledig aan de Nederlandse bouwvereisten. Het huis heeft een volgens de ontwikkelaars royale woonkamer en twee slaapkamers en staat in de Eindhovense wijk Bosrijk. De woning heeft de vorm van een grote zwerfkei. 'Dat past goed bij de natuurlijke locatie', aldus de initiatiefnemers. <