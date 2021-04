‘Amtrak Joe’ Biden pleit voor meer hogesnelheidstreinen in VS

De Amerikaanse president Joe Biden heeft op een treinstation in Philadelphia een pleidooi gehouden voor verbetering van het openbaar vervoer en de realisering van meer hogesnelheidslijnen. Hij was vrijdag te gast bij spoorwegbedrijf Amtrak, dat zijn 50-jarige bestaan vierde, en vroeg aandacht voor zijn plannen voor de aanpak van de infrastructuur in de VS. Biden wil daarvoor 1,9 biljoen dollar uittrekken.

De Amerikaanse president werd door topman William J. Flynn voorgesteld als ‘misschien wel een van de trouwste klanten van Amtrak”. Biden kreeg de bijnaam ‘Joe Amtrak’ omdat hij jarenlang met de trein van zijn woonplaats Wilmington naar Washington reisde.

In een toespraak zei Biden dat het Amerikaanse transportsysteem toe is aan een ‘make-over”. Snelle treinverbindingen, naar onder meer Chinees voorbeeld, zijn onderdeel van die metamorfose. ‘We liggen momenteel ver achter bij de rest van de wereld. En we moeten niet vergeten dat we concurreren met de rest van de wereld.’ Biden hoopt van het Congres toestemming te krijgen 80 miljard te investeren in de spoorwegen.