Kerken: Ruimer bezochte diensten leidden niet tot besmetting

Kerkdiensten met meer dan honderd bezoekers van ruim vijftig kerken die de afgelopen zes maanden zijn gehouden, hebben niet geleid tot coronabesmettingen. Dat stellen de betrokken kerken zelf in het EO-radioprogramma Dit is de Dag en de krant het Nederlands Dagblad (ND). Die media ondervroegen ruim honderd reformatorische kerken.