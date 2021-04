Italië haalt doelstelling van half miljoen vaccinaties per dag

Italië heeft in 24 uur tijd een half miljoen mensen ingeënt tegen het coronavirus. Dat heeft minister van Volksgezondheid Roberto Speranza vrijdag bekendgemaakt. Daarmee is een doelstelling voor april gehaald. Eigenlijk had dat twee weken geleden al moeten gebeuren, maar die hoop werd de grond in geboord door vertraging bij de levering van vaccins en de aanhoudende twijfel over prikken met AstraZeneca en Johnson & Johnson.