Positief ‘tussenrapport’ voor bouw nieuw stadion Feyenoord

De bouw van het nieuwe stadion van Feyenoord lijkt dichterbij te zijn gekomen. Het adviesbureau Deloitte onderzocht in opdracht van een commissie van de gemeenteraad het project en kwam in een vrijdag gepubliceerd rapport tot een positieve conclusie. De raad velt op 17 juni mede op basis van het Deloitte-onderzoek een oordeel of ze wel of niet het nieuwe stadion gaat financieren.

Mocht de raad instemmen, dan investeert de gemeente 40 miljoen euro in de vorm van een injectie in het aandelenkapitaal. Dit is een belangrijk signaal om ook andere financiers aan boord te halen.

De kosten voor de bouw worden geschat op circa 440 miljoen euro en dat geld is nog niet binnen. Afgelopen woensdag zei de directie van Nieuw Stadion bv, waarin het huidige stadion en de vereniging zitten, dat 85 procent van de financiering is toegezegd. Nieuw Stadion bv neemt in het laatste kwartaal van dit jaar een besluit of het stadion er gaat komen.

De speciale adviescommissie van de Rotterdamse gemeenteraad noemt het rapport van Deloitte kwalitatief goed en zegt dat het een belangrijke bijdrage levert aan de informatiepositie van de gemeenteraad. ‘Het rapport kan raadsleden en raadsfracties helpen om tot standpuntbepaling te komen over financial commitment”, zei de voorzitter van de adviescommissie Dennis Tak (PvdA) tijdens een persconferentie vrijdagmiddag. ‘Het is een zeer doorwrocht rapport. We zijn een apolitieke commissie. De leden van de raad zullen een politiek oordeel moet vellen. Met dit rapport moet dat kunnen.’