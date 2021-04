Duitse herder van Biden terug in Witte Huis na bijttraining

De Duitse herder Major van president Joe Biden is terug in het Witte Huis na een training die hij moest ondergaan vanwege twee bijtincidenten. De hond heeft volgens first lady Jill Biden ook leren omgaan met katten.

Het was al de tweede trainingsperiode voor de 1,5 jaar oude Major sinds de verhuizing naar het Witte Huis op 20 januari. De Duitse herder heeft twee keer een medewerker van Biden in het Witte Huis gebeten, beide keren waren het geen ernstige incidenten.

Jill Biden verzekerde in het interview met NBC News dat Major nu goed getraind is. ‘Het is zo’n lieve hond. Hij deed het ook goed met katten, dat was onderdeel van zijn training.’ De president en zijn echtgenote willen graag een kat adopteren.

Biden heeft nog een hond, de 13-jarige Champ. Dat is ook een Duitse herder. Na het eerste bijtincident gingen beide honden tijdelijk terug naar Bidens thuisstaat Delaware.