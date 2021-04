Politieagent Londen krijgt celstraf voor link met neonazi’s

Een Britse politieagent is veroordeeld tot vier jaar en vier maanden celstraf voor het lidmaatschap van een verboden neonazistische en terroristische groepering. Het is voor het eerst dat in het Verenigd Koninkrijk een agent wordt bestraft voor terrorisme, meldt de BBC.

De 22-jarige Benjamin Hannam was begin deze maand al schuldig bevonden en vervolgens ontslagen. Hij had de betreffende groepering, National Action, overigens al verlaten voordat hij in 2018 toetrad tot het Londense politiekorps.

De man werd ook veroordeeld voor fraude en het bezit van documenten die nuttig kunnen zijn voor terroristen, waaronder een instructieboek voor messengevechten en een door de Noorse terrorist Anders Breivik geschreven handleiding. Ook bezat hij volgens de rechter ‘vreselijk’ antisemitisch materiaal.

Hannams advocaat zei dat haar cliënt volwassener is geworden sinds zijn betrokkenheid bij de neonazigroep in 2016, verwijzend naar zijn keuze politieman te worden en lid te worden van de mormoonse geloofsgemeenschap. De raadsvrouw vroeg om strafvermindering omdat Hannam als autist is gediagnosticeerd.