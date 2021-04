Bouterse beroept zich op zwijgrecht in proces decembermoorden

De wens van Bouterse om zich niet te laten verhoren, zoals de bedoeling was van de zitting van vrijdag, kwam voor alle aanwezigen als een verrassing. Het doel was juist dat Bouterse de mogelijkheid zou krijgen zijn kant van de zaak te vertellen. Na een korte schorsing besloot de president van de krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, de zitting te verdagen naar 31 mei.

Bouterse staat terecht voor zijn aandeel in de decembermoorden van 1982. Hij werd in november 2019 veroordeeld tot twintig jaar cel. Omdat hij tijdens dat proces nooit aanwezig is geweest, werd hij bij verstek veroordeeld. Daarna tekende hij verzet aan, waardoor de krijgsraad zijn zaak opnieuw in behandeling moest nemen.