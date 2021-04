7830 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt weer

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 51.500 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 7354 bevestigde besmettingen per dag, het laagste aantal in iets meer dan twee weken.

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de Maasstad kregen 327 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Amsterdam volgt met 306 nieuwe gevallen en Den Haag met 255. In Utrecht werden 167 besmettingen vastgesteld en in Den Bosch 135.

Sterfgevallen

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met 22. Dat is iets meer dan op voorgaande vrijdagen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 132 sterfgevallen, wat neerkomt op ongeveer 19 per dag. Rond de jaarwisseling, bij het begin van de vaccinatiecampagne, waren er dagen met meer dan 150 sterfgevallen

Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn bijna 1,5 miljoen Nederlanders positief getest. Dat cijfer komt waarschijnlijk zaterdag boven die grens uit. Van meer dan 17.000 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.