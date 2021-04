Langste voetgangershangbrug ter wereld geopend in Portugal

In het Portugese plaatsje Arouca is de langste hangende voetgangersbrug ter wereld geopend. De brug van 516 meter lang overspant de Paiva-rivier op een hoogte van 175 meter.

De Portugese brug met de naam ‘516 Arouca’ verbindt twee granieten steile hellingen in de plaats ten zuidoosten van Porto. Het duurt ongeveer tien minuten om over te steken via de brug die met stalen kabels aan V-vormige pilaren hangt.

De brug is na drie jaar bouwen al een tijd klaar. Lokale bewoners mochten alvast een poging wagen voordat de verbinding zondag officieel wordt ingehuldigd. Een van hen sprak van een ‘unieke ervaring”. Een ander riep ondanks zijn hoogtevrees, waar hij naar eigen zeggen geen last van had, iedereen op te komen. Burgemeester van Arouca Margarida Belem hoopt dat de attractie toeristen naar de regio zal trekken.

Het record was sinds 2017 in handen van de Charles Kuonen-voetgangersbrug in de Zwitserse Alpen.