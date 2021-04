KPN-topman: vertrouwen in onderzoek naar Huawei

De Chinese telecomleverancier Huawei heeft nooit klanten van KPN afgeluisterd of data over hen verzameld. Dat zei KPN-topman Joost Farwerck bij de presentatie van de cijfers van het telecombedrijf over het eerste kwartaal. Farwerck heeft dan ook vertrouwen in een onderzoek van het Agentschap Telecom naar de situatie. ‘Dan kunnen we het over de feiten hebben.’