Besi en Signify uitschieters op drukke beursdag

De Amsterdamse AEX-index liet vrijdag weinig beweging zien ondanks flinke koersuitslagen van chipconcern Besi en verlichtingsbedrijf Signify. Beleggers waren niet tevreden over de omzetontwikkeling bij Besi en deden het aandeel van de hand. Signify werd daarentegen flink hoger gezet dankzij meevallende resultaten. Ook elders in Europa werd de beurshandel gedomineerd door de aanhoudende stroom van kwartaalcijfers van grote bedrijven als AstraZeneca, BNP Paribas en Barclays.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 708,80 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 1039,68 punten en Parijs verloor een fractie. Frankfurt en Londen wonnen tot 0,4 procent na een reeks van macro-economische cijfers. De inflatie in de eurozone liep in april verder op en de economie van het eurogebied liet afgelopen kwartaal opnieuw een krimp zien.

Signify was de sterkste stijger bij de AEX-bedrijven met een plus van 6,7 procent. Het verlichtingsbedrijf wist de omzet afgelopen kwartaal op te voeren en boekte ook meer winst, ondanks materiaaltekorten vanwege toeleveringsproblemen door de coronapandemie. Besi (min 5,6 procent) sloot de rij. De toeleverancier aan de chipindustrie kampte met ‘unieke uitdagingen bij de productie”. Ook op het vlak van transport en logistiek liepen de zaken minder soepel dan voor de pandemie. Mede door de problemen met het transport viel de kwartaalomzet lager uit dan het bedrijf zelf had voorzien.

KPN

KPN won 1 procent. Het telecomconcern behaalde afgelopen kwartaal minder omzet maar zag de winst stijgen, mede dankzij kostenbesparingen. Bij de kleinere bedrijven klom Heijmans 0,3 procent. De bouwer verkocht in het eerste kwartaal meer woningen en schroefde zijn verwachtingen voor het hele jaar op. Detacheerder Brunel steeg 2,8 procent dankzij meevallende resultaten.

Neways werd dik 12 procent meer waard. De maker van elektronische componenten heeft een overnamevoorstel ontvangen van industrieconcern VDL Groep van 12,50 euro per aandeel. Of het voorstel van VDL, een grootaandeelhouder van Neways, daadwerkelijk tot een overname zal leiden is nog onzeker.

Barclays

In Londen zakte Barclays 5 procent en BNP Paribas verloor 1,1 procent in Parijs, ondanks dat de twee grote banken afgelopen kwartaal meer winst boekten dan verwacht. De Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht ondanks de perikelen rond zijn coronavaccin en won 3,5 procent.

De euro was 1,2093 dollar waard, tegenover 1,2109 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent in prijs tot 64,24 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 67,86 dollar per vat.