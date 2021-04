Netanyahu kondigt dag van nationale rouw af na ramp Noord-Israël

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een dag van nationale rouw afgekondigd voor komende zondag voor de slachtoffers van een massale toeloop bij een religieus evenement in het noorden van Israël. In de nacht van donderdag op vrijdag kwamen 44 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond.

‘Dit is een van de grootste rampen in de geschiedenis van dit land”, aldus Netanyahu, die vrijdagochtend naar de rampplek was gereisd. ‘Mensen zijn hier platgedrukt, het breekt mijn hart.’ De premier deed ook nog een oproep om geen geruchten meer te verspreiden via sociale media. ‘Laat de autoriteiten hun werk doen.’

Ultra-orthodoxe joden waren samengekomen bij de berg Meron voor de gedenkdag Lag Ba’Omer. Daar ligt een rabbijn begraven die deze joden vereren.

Verantwoordelijk

Veiligheidsdiensten onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de ramp. Vanuit alle politieke hoeken in Israël klinkt de roep om een breed onderzoek. Vrijdag is er al veel kritiek geweest op de politie.

Verantwoordelijk politiecommissaris Shimon Lavi zegt dat zijn agenten er alles aan hebben gedaan om mensen te redden. ‘Ze hebben hun eigen levens geriskeerd door het terrein op te gaan om mensen te helpen. Het was een gruwelijke, tragische nacht.’ Lavi zegt dat hij de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid op het evenement.

Uitgang geblokkeerd

Volgens ooggetuigen kwamen mensen in de verdrukking toen grote groepen mensen een klein afgesloten gebied wilden binnengaan. ‘Het is schokkend hoeveel mensen naar binnen mochten”, aldus een hulpverlener die ter plaatse kwam tegen de krant The Jerusalem Post.

Mensen die op het terrein waren, wilden weg toen ze zagen wat er gebeurde. ‘Maar de politie had de uitgang geblokkeerd. We konden niet weg. Daarna vielen we in de drukte over elkaar heen, ik was bang dat ik het niet zou overleven. Ik zag dode mensen naast mij liggen”, zei een overlevende tegen The Jerusalem Post. Uiteindelijk besloot de politie de hekken van het terrein te verwijderen, om de mensen te ontzetten.

Na de stormloop zouden er nog confrontaties zijn geweest tussen politie en ultra-orthodoxe joden die de graftombe niet mochten bezoeken vanwege de ramp die had plaatsgevonden.