Indonesië gaat gezonken onderzeeër bergen

De gezonken Indonesische onderzeeër zal worden geborgen. De autoriteiten in het Aziatische land hebben dat vrijdag bevestigd. Ze denken dat de overleden bemanning nog in het vaartuig zit.

De KRI Nanggala-402 verdween vorige week woensdag tijdens een oefening op zo’n 95 kilometer van de kust van Bali. Het wrak werd vier dagen later aangetroffen op de bodem van de zee, nadat er al onderdelen van de onderzeeër waren gevonden.

De in drie stukken gebroken onderzeeër ligt op ruim 800 meter diepte. De marine wacht voor de berging op twee schepen, waarvan eentje is gestuurd door China. Die zijn in staat om diep in de zee bergingsoperaties uit te voeren.

Sterke magneten en luchtballonnen

Het is nog niet duidelijk op welke manier de onderzeeër uit het water wordt gehaald. Mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van sterke magneten en luchtballonnen. Het is nog niet bekend wanneer de bergingsoperatie precies begint.

De 53 bemanningsleden zijn vrijdag tijdens een ceremonie herdacht door hun nabestaanden. Zij brachten een eerbetoon aan hun geliefden door op de plek waar hun boot verdween bloemen te strooien.

Het is nog niet duidelijk waardoor de KRI Nanggala-402 in de problemen is gekomen. Die was volgens de marine zeewaardig. De marine denkt dat de onderzeeër mogelijk met een storing kampte waardoor de bemanning geen noodmaatregelen kon treffen met als gevolg dat het vaartuig te diep zonk en door de enorme waterdruk kapotging.