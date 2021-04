Bouwbedrijf Heijmans verkoopt meer woningen en verhoogt prognose

Bouwbedrijf Heijmans blijft weinig last houden van de coronacrisis. De onderneming verkocht in het eerste kwartaal meer woningen dan in dezelfde periode een jaar terug. Ook in de infrasector presteerde het bedrijf boven verwachting. Vanwege de gunstige ontwikkelingen heeft Heijmans tegelijk ook zijn verwachtingen voor het hele jaar verhoogd.

Tot en met april verkocht Heijmans 755 woningen: 582 particuliere woningen en 173 bedrijfspanden. In dezelfde periode vorig jaar waren het er in totaal 666. Vooral de verkoop aan particulieren steeg. Dat komt door het grote tekort aan woningen in Nederland.

Ook in de infrasector deed Heijmans het naar eigen zeggen beter dan voorzien. Zo sloot de bouwer onder meer miljoenencontracten voor onderhoud aan vaarwegen, een dijkversterkingsoperatie en werd de meerjarige samenwerking met luchthaven Schiphol verlengd tot 2025. Bij onder meer de renovatie van de Polderbaan stort Heijmans speciaal asfalt.

Goed niveau

De orderportefeuille is met 2 miljard op een goed niveau, aldus de bouwer. De omzet en het bedrijfsresultaat, waarover het bedrijf verder geen uitspraken doet, waren in de eerste maanden van het jaar hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Dat stemt Heijmans optimistisch. Aan het begin van het jaar hield de onderneming nog rekening met een licht tegenvallende omzet voor 2021, maar nu verwacht het bouwbedrijf dat de omzet dit jaar op een vergelijkbaar niveau zal uitkomen als vorig jaar. Het bedrijfsresultaat zal zelfs stijgen ten opzichte van 2020.

Met name in de inframarkt zal zowel de marge als het productievolume hoger uitkomen, denkt Heijmans. Hoewel de bouwer zich zorgen blijft maken om de stikstofcrisis, denkt het bedrijf dat de effecten hiervan pas over enkele jaren komen. Vanwege de krapte op de woningmarkt blijven ook de vooruitzichten voor vastgoed en woningbouw goed.