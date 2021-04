Sony hard onderuit op Japanse beurs na resultaten

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, is de aandelenbeurs vrijdag lager gesloten. Vooral Sony werd flink lager gezet door tegenvallende vooruitzichten van het Japanse technologieconcern. Beleggers namen verder weinig risico voorafgaand aan een reeks van nationale feestdagen in Japan. Tijdens deze zogenoemde Gouden week zijn de financiële markten in Tokio tot en met woensdag 5 mei gesloten. Ook de beurs in Shanghai blijft van maandag tot en met woensdag dicht vanwege de viering van de Dag van de Arbeid.