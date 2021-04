Winkelomzet gestegen dankzij onlineshoppen

De omzet van winkels in Nederland is vorige maand gestegen ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de eerste maand dit jaar met een stijging. Dat komt omdat vorig jaar de eerste coronamaatregelen golden in maart en veel winkels vrijwillig de deuren sloten. Door een toename van het webwinkelen kreeg de branche een extra steun in de rug.