Artsen- en verpleegkundigen pleiten voor nationaal herstelplan

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen V&VN pleiten voor een nationaal herstelplan voor de zorg. Dat moet personeel voorbereiden op de situatie na corona, omdat er dan een enorme berg ‘inhaalzorg’ wacht. ‘Samen moeten we kijken hoe we ook de inhaalzorg straks weer op maximale capaciteit kunnen leveren”, zeggen de beroepsorganisaties in het AD.