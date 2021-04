Ondernemingsplan Feyenoord City onderzocht

De gemeenteraad heeft ingestemd met een gemeentelijke bijdrage aan het project Feyenoord City, maar om die te verstrekken moet de raad beoordelen of aan alle gestelde voorwaarden is voldaan. In het zogeheten position paper dat Deloitte analyseerde, heeft de gemeente Rotterdam voorwaarden opgesteld voor de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City, onder meer voor de financiering in de vorm van eigen vermogen. Naast een nieuw stadion gaat het ook om woningbouw, de herontwikkeling van het huidige stadion en een algehele impuls aan Rotterdam-Zuid.

Stadion Feijenoord en de voetbalclub Feyenoord, verenigd in Nieuw Stadion BV, stelden het ondernemingsplan op, waarvoor woensdag akkoord is gegeven. Deze business case toont aan dat Feyenoord er in het eerste seizoen in het nieuwe stadion (2025-2026) ruim 7,5 miljoen euro op vooruit gaat en dan een bedrag van 25,4 miljoen euro ontvangt. Roel Vollebregt, directeur van Nieuw Stadion BV zei op RTV Rijnmond dat hij er wel vertrouwen in heeft dat het gaat lukken. ‘Feyenoord vindt de business case die er nu ligt realistisch. De club wil er financieel op vooruit gaan en denkt dat dit mogelijk is met de aannames die in dit ondernemingsplan gedaan worden.’

Sinds 2012 heeft de gemeenteraad van Rotterdam een ‘regeling risicovolle projecten’. De raad heeft Feyenoord City aangewezen als zo’n risicovol project en de COR, bestaande uit vijf leden van de gemeenteraad, heeft als taak de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente Rotterdam te onderzoeken en daarover advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad ging in december akkoord met het bestemmingsplan van Feyenoord City. Het nieuwe stadion, dat volgens plan in 2025 klaar moet zijn, vervangt voetbaltempel De Kuip en moet 444 miljoen euro kosten. In de financiering daarvan zou nog steeds een tekort van 50 miljoen euro bestaan.