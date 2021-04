Biden is 100 dagen president en reist door de VS

De Amerikaanse president Joe Biden gaat vrijdag naar Philadelphia om stil te staan bij het jubileum van spoorbedrijf Amtrak. Het bezoek maakt deel uit van een presidentiële tour door de Verenigde Staten, die is bedoeld om successen te vieren uit zijn eerste honderd dagen als president.

Het Witte Huis noemt de rondreis van Biden een campagne om ‘Amerika weer op het juiste spoor te zetten”. De president sprak woensdag het Congres toe en vertrok een dag later naar Georgia. Hij kon eerder in zijn presidentschap maar beperkt reizen vanwege de coronapandemie.

De tour duurt volgens Amerikaanse media ongeveer anderhalve week. Biden keert met het bezoek naar Philadelphia terug naar zijn thuisstaat Pennsylvania. Daar bezoekt hij een treinstation om stil te staan bij het 50-jarige bestaan van Amtrak, een bedrijf dat hij nog goed kent uit zijn jaren als senator.

Biden nam eerder in zijn carrière jarenlang de trein van Delaware naar Washington. Dat leverde hem de bijnaam ‘Amtrak Joe’ op. Hij schatte in 2017 dat hij meer dan twee miljoen mijl (3,2 miljoen kilometer) heeft afgelegd in de trein.