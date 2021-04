Diergaarde Blijdorp open voor 4000 bezoekers

Blijdorp zou ook aankomend weekend open zijn, maar daar werd dinsdag van afgezien. Eerder deze maand gingen ook Artis en Ouwehands Dierenpark in Rhenen open als pilot. Volgens de routekaart van de overheid is het vooruitzicht nu dat dierentuinen op 11 mei weer beperkt open kunnen, zonder dat een sneltest noodzakelijk is.

Bij Testen voor Toegang mogen bezoekers op aangewezen dagen naar musea, dierentuinen, pretparken en theaters, op vertoon van een negatieve coronatest. Eenmaal binnen gelden allerlei veiligheidsmaatregelen, zoals voldoende afstand houden en mondkapjes dragen in binnenruimtes.

Blijdorp stelt dat zij bezoekers ook ‘een veilige dag uit kan bieden zonder coronatests”, onder andere omdat de bezoekers zich vooral in de buitenlucht begeven.