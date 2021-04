Verhoor ex-president Desi Bouterse op rol Surinaamse krijgsraad

Hoewel de krijgsraad Bouterse de gelegenheid heeft gegeven getuigen op te roepen, hebben hij en zijn advocaat daarvan voor deze zitting geen gebruik gemaakt. Kanhai zag daarvoor op deze zitting geen reden.

Bouterse werd in november 2019 veroordeeld tot twintig jaar cel. Omdat hij tijdens dat proces nooit aanwezig is geweest, werd hij bij verstek veroordeeld. Daarna tekende hij verzet aan, waardoor de krijgsraad zijn zaak opnieuw in behandeling moest nemen. Advocaat Hugo Essed, die de nabestaanden van de slachtoffers uit 1982 vertegenwoordigt, deed eind maart een beroep op de krijgsraad om wat meer snelheid in het proces te brengen. Hij vindt dat belangrijk omdat het al 39 jaar geleden is dat de moorden in Fort Zeelandia werden gepleegd.