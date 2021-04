Aantal stakingsacties ligt nu al hoger dan in coronajaar 2020

Vanwege de uitbraak van het coronavirus werden vorig jaar opvallend weinig stakingsacties afgekondigd, zo meldt het statistiekbureau CBS. Door de virusuitbraak lagen veel cao-onderhandelingen stil en was het een groot deel van het jaar niet toegestaan om met grote groepen bij elkaar te komen. Vakbond FNV voegt daar aan toe dat op dit moment al meer stakingen zijn geweest in 2021 dan in heel 2020.

Vorig jaar vonden negen stakingsacties plaats. In 1983 werd voor het laatst zo weinig gestaakt. In twee derde van de gevallen legden werknemers het werk neer in het eerste kwartaal. In de eerste helft van deze periode had het coronavirus Nederland nog niet bereikt. Dit jaar telt de FNV tot nu toe elf werkonderbrekingen en dat is dus al meer dan in het hele vorige jaar.

"Op veel plekken zoals in de supermarkten, de metaal en het beroepsgoederenvervoer gaat het ondanks of juist dankzij de corona-pandemie gewoon goed, of trekt het weer flink aan", zegt FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha over het feit dat het aantal stakingen nu al hoger ligt dan vorig jaar. "Daar willen onze leden in die sectoren van meeprofiteren." Behalve salarissen zijn ook betere pensioenafspraken volgens Boufangacha vaak de inzet van werkonderbrekingen.

In 2020 waren in vergelijking met voorgaande jaren wel veel mensen betrokken bij de stakingen, namelijk 105.000. Alleen in 2017 en 2019 lag dit getal hoger sinds de onderzoekers dit bijhouden in 1960. Dat komt met name omdat het onderwijs een grote stakingsactie hield. Leraren, schoolleiders en andere werknemers van ruim 4000 scholen legden eind januari twee dagen het werk neer.

Ontevredenheid met het salaris was volgens het CBS vorig jaar de voornaamste reden om te staken. De groep werknemers die ontevreden was over hun salaris kromp overigens van 27 procent in 2019 naar 22 procent in 2020.