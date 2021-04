Unilever wint op Damrak na goed ontvangen kwartaalbericht

Was- en levensmiddelenconcern Unilever was donderdag de grote winnaar op de Amsterdamse beurs. Het concern presenteerde kwartaalcijfers die beter waren dan verwacht, geholpen door sterke groei op de Indiase en Chinese markt. Daarnaast waren beleggers opgetogen over het nieuwe aandeleninkoopprogramma ter waarde van 3 miljard euro dat het bedrijf achter merken als Ola, Zwitsal en Persil aankondigde.

Het aandeel Unilever sloot uiteindelijk 3,4 procent hoger en was de sterkste stijger binnen de AEX. De graadmeter met de 25 grootste fondsen op het Damrak sloot 0,2 procent in de min op 710,47 punten. Eerder tijdens de sessie steeg de index juist nog tot een nieuwe recordhoogte.

Een ander zwaargewicht in de index, Shell, verloor uiteindelijk 1,1 procent. Eerder op de dag stond het aandeel nog op winst nadat het bedrijf weer een kwartaalwinst kon rapporteren. Het olie- en gasconcern profiteerde van de hogere olieprijzen en kostenbesparingen. Unibail-Rodamco-Westfield zakte 1,6 procent. De eigenaar van winkelcentra had afgelopen kwartaal last van de lockdowns in veel landen en zag de omzet flink dalen. Chemicaliëndistributeur IMCD, die ook met cijfers kwam, daalde 1,3 procent.

Nokia

De MidKap verloor 0,2 procent tot 1043,75 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren een fractie, de DAX in Frankfurt gaf 0,9 procent prijs.

In Helsinki werd Nokia 8,4 procent meer waard dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Finse maker van netwerkapparatuur. Airbus steeg dik 1 procent in Parijs. De vliegtuigbouwer boekte in het eerste kwartaal weer winst, na het verlies een jaar eerder. Lufthansa zakte ruim 3 procent in Frankfurt. Het Duitse luchtvaartconcern leed opnieuw een fors kwartaalverlies door de reisbeperkingen als gevolg van de coronapandemie.

De euro steeg tot 1,2109 dollar, van 1,2096 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 64,62 dollar. Brentolie klom 1,3 procent in prijs, tot 68,11 dollar per vat.