Schaakrubriek: Zijn er nog wel excentrieke topschakers in deze tijd?

Zijn er deze tijd nog opmerkelijke dan wel excentrieke topschakers? Wie in de schaakgeschiedenis duikt komt de meest eigenaardige verhalen tegen, hilarisch en dramatisch. Zuipend en in rookwolken gehuld zaten ze achter het bord, ze konden wel veertig partijen blind spelen, maar niet het hotel terugvinden. Men kan er romans over schrijven en dat is dan ook gedaan.

Tegenwoordig zijn het allemaal keurige jongens, zoals de 8 van Jekaterinenburg, netjes in het pak, al dan niet van de eigen kledinglijn. Niemand van hen zal in een plantenbak in de zaal gaan staan wateren, zoals een vroegere wereldkampioen, wiens naam we vanwege de privacywetgeving niet noemen (over de winnaar van dit toernooi, Nepomniatchi, volgende week meer). Geen drank- of rooklucht meer, alleen de geur van de massageolie uit de fitness. Geen romans meer waard, hoogstens documentaires.

Opnieuw ging ik haast kopje onder in een tsunami van boeken van Thinkers Publishing, allemaal prachtig uitgevoerde lijvige boekwerken. Sommige meer dan 500 pagina’s over één enkele variant. Andere geheel gewijd aan één openings..

