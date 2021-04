Paus verscherpt strijd tegen corruptie binnen Vaticaan

Leidinggevenden zijn verplicht voortaan elke twee jaar een verklaring te ondertekenen. Deze managers, zoals kardinalen in topposities van het bestuur (curie) en hoge ambtenaren, moeten op erewoord verklaren dat tegen hen geen onderzoek loopt voor bijvoorbeeld belastingontduiking of corruptie.

Ze mogen ook niet zijn veroordeeld voor dergelijke misdrijven of voor fraude, terrorisme en uitbuiting van minderjarigen. Het is de ondertekenaars ook verboden hun vermogen te investeren in belastingparadijzen of geld te investeren in bedrijven die de katholieke sociale leer schenden.

De 84-jarige paus had eerder al stappen genomen tegen financiële misstanden en corruptie. Bijna een jaar geleden kwam hij met strengere regels voor aanbestedingen door het Vaticaan. Bovendien verplichtte Franciscus zijn bestuur om zuinig en transparant te zijn bij de aanschaf van goederen.

Het Vaticaan heeft de afgelopen jaren regelmatig te maken gehad met beschuldigingen van fraude door hoogwaardigheidsbekleders en meldingen van ondoorzichtige vastgoedtransacties. Eerder deze week bleek dat de kerk jarenlang heeft geïnvesteerd in een fabrikant van de morning-afterpil en de abortuspil.