Facebook en Apple winnen op Wall Street na bekendmaking cijfers

De aandelen van Facebook en Apple behoorden donderdag tot de winnaars op de beurzen in New York dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Daarnaast verwerken beleggers op Wall Street een flinke hoeveelheid resultaten van andere bedrijven, waaronder machinebouwer Caterpillar, fastfoodketen McDonald’s en autofabrikant Ford Motor. Verder zijn er nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie en arbeidsmarkt.