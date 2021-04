Aantal nieuwe coronagevallen afgenomen

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal gedaald en onder het weekgemiddelde uitgekomen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 7344 nieuwe besmettingen geregistreerd.

Vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is er sprake van een daling van 220 positieve tests. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 7564 besmettingen per etmaal.

Ook vergeleken met vorige week donderdag, toen het aantal besmettingen op bijna 9600 uitkwam, nam het aantal nieuwe besmettingen fors af. Dat was het hoogste aantal sinds begin januari.