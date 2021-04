Burgemeester New York: alles weer open op 1 juli

Burgemeester Bill de Blasio van New York zegt dat de hele stad op 1 juli weer opengaat dankzij de vele vaccinaties. ‘We zijn er klaar voor om de winkels, de ondernemingen, de kantoren en theaters weer helemaal open te gooien”, zei de burgervader donderdag in een vraaggesprek.

De wereldstad kampt al bijna anderhalf jaar met lockdowns, een uittocht van bewoners en ondernemingen, faillissementen en daklozen. New York was door de vele besmettingen ruim een jaar geleden enige tijd het epicentrum van de coronapandemie.

Volgens schatting overleeft zeker een derde van de kleine ondernemingen in de metropool de coronamaatregelen niet. In de stad is het werkloosheidspercentage nu rond de 12 procent en dat is twee keer het nationale gemiddelde.

Het is niet bekend hoeveel van de honderdduizenden New Yorkers die de stad zijn ontvlucht, in de zomer terugkeren. De gemeente heeft daardoor minder inkomsten ontvangen en stelt belastingverhogingen in het vooruitzicht.