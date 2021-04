Economie VS groeit 6,4 procent in eerste kwartaal

De economie van de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar verder gegroeid. Volgens een voorlopige raming door de Amerikaanse overheid nam de omvang van de grootste economie ter wereld met 6,4 procent toe.

De economie van de VS laat daarmee verder herstel van de coronacrisis zien, geholpen door de vaccinaties tegen het virus en de omvangrijke steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid. In het voorgaande kwartaal groeide de Amerikaanse economie met 4,3 procent.

De cijfers over de groei of krimp in de VS worden bekendgemaakt op basis van een zogeheten geannualiseerde berekening. Daarbij wordt de kwartaalprestatie denkbeeldig doorgetrokken over een heel jaar.