McDonald’s verkoopt meer fastfood dan voor corona

McDonald’s heeft de afgelopen periode meer fastfood verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019, voor de coronapandemie, werd meer omzet gerealiseerd. Vooral op de belangrijke Amerikaanse thuismarkt van sprake van een flinke stijging. Dat kwam onder meer door de introductie van een nieuwe kipburger en de steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid waardoor consumenten wat meer te besteden hadden.

De fastfoodketen boekte in het eerste kwartaal van 2021 op jaarbasis 7,5 procent meer omzet in filialen die een jaar geleden ook al waren geopend. McDonald’s profiteerde van de grote hoeveelheid restaurants met een drive-thru en ook van de inzet op bezorging.

De lockdownmaatregelen die in grote delen van Europa voortduren, resulteerden in die regio wel in lagere verkopen, zoals in Duitsland en Frankrijk. Daarnaast heeft het bedrijf in de Verenigde Staten te kampen met een krappe arbeidsmarkt, waardoor het moeilijk aan personeel kan komen.