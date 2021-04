Politie schreef in totaal 95.000 avondklokboetes uit

De politie heeft in ruim drie maanden tijd meer dan 95.000 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok. Er zijn in de periode januari tot en met april ruim 1500 demonstraties geweest. De maatregel had een behoorlijke impact op de samenleving en het werk van agenten, stelt de politie in een terugblik

De politie vindt dat de vrijheidsbeperkende maatregelen haar verbindende taak onder druk zet. ‘Zo hebben agenten de afgelopen maanden vaker repressief moeten optreden dan gebruikelijk”, zegt de politie over het aantal avondklokboetes. Daarbij hebben agenten ook moeten ingrijpen bij diverse coronademonstraties, waarbij het soms uitliep op hevige rellen.

In de eerste drie maanden van dit jaar hebben medewerkers van de politie ruim 212.000 overuren gemaakt, een stijging van 65 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral de demonstraties waren daar de oorzaak van. Het aantal van 1500 demonstraties is een verdubbeling vergeleken met de protesten in de eerste vier maanden van 2020. In dezelfde periode van 2019 telde de politie 1300 demonstraties.

Langere diensten

Vooral bij de Mobiele Eenheid (ME) en Aanhoudingseenheid draaiden veel medewerkers langere diensten en vaak meerdere weekenden achter elkaar. ‘Er is een groot beroep gedaan op politiemedewerkers die te weinig zijn toegekomen aan rust, vrije tijd en aandacht voor thuis”, zegt politiechef Willem Woelders.

De avondklok werd ingevoerd op zaterdag 23 januari en gold tot met afgelopen woensdagochtend 04.30 uur. Het kabinet stelde de regel in om feesten en bezoekjes tegen te gaan en zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op overtreding stond een boete van 95 euro. De politie heeft dus voor 9.025.000 euro aan boetes uitgeschreven.

Volgens Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, heeft de avondklok nauwelijks effect gehad. De verwachting vooraf was dat met de invoering van de avondklok het aantal besmettingen met 10 procent zou verminderen. ‘Als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect”, aldus zei Kuipers woensdagavond in de talkshow Beau. Maandag voert de actiegroep Viruswaarheid bij de rechtbank in Den Haag opnieuw een kort geding over de inzet van de avondklok. Viruswaarheid eist dat de Staat het instrument niet nog eens inzet. Het RIVM zegt dat het effect van de avondklok nog niet bekend is en dat Kuipers voor zijn beurt sprak.