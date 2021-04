Economisch vertrouwen EU weer boven niveau van voor crisis

Het economisch vertrouwen van consumenten en bedrijven in de Europese Unie is in april verbeterd naar het niveau van voor de coronacrisis, door optimisme over de vaccinaties, de versoepelingen van de lockdowns en het economisch herstel. Dat blijkt uit de index van de Europese Commissie die het economisch sentiment meet.

De index tikte een stand aan van 109,7 punten. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van de pandemie dat het pre-crisisniveau is bereikt, aldus de commissie. In alle bedrijfssectoren nam het vertrouwen toe, net als bij consumenten. In de industrie is het vertrouwen zelfs naar een nieuw recordniveau gestegen dankzij optimisme bij ondernemers over de productie en orders.

Binnen de EU ging het vertrouwen het sterkst omhoog in Polen, maar ook in Nederland was een merkbare verbetering te zien. Dat gold in wat mindere mate ook voor de grote EU-economieën Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.