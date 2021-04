RIVM probeert effect avondklok nog uit te rekenen

Het RIVM weet niet hoe Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, erbij komt dat de invoering van de avondklok geen effect heeft gehad. ‘Wij weten niet waar Ernst zich op baseert, wij zijn nog aan het kijken wat het heeft opgeleverd, maar dat is nog work in progress”, zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

‘Onze beste inschatting vooraf was dat de gecombineerde maatregel van de avondklok en de eenpersoonsbezoekregeling een reductie van ongeveer 10 procent zou opleveren. We kijken nu of we daar berekeningen op los kunnen laten om daar nog een preciezer netto-effect uit te distilleren. Maar die hebben we nu nog niet”, aldus de zegsman van het RIVM.

Kuipers zei woensdagavond tijdens de RTL-talkshow Beau dat de avondklok geen zin heeft gehad. ‘Bij de invoering van de avondklok was de berekening dat het 10 procent zou verminderen. Als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect”, vertelde de LNAZ-voorman. De avondklok is deze week afgeschaft.