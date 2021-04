Toeslagendebat met enige vertraging begonnen

Het debat in de Tweede Kamer over de informatievoorziening door het kabinet over de toeslagenaffaire is later begonnen dan gepland. Niet alle bewindslieden die de Kamerleden aan de tand wilden voelen waren aanwezig toen het debat zou beginnen. Bovendien moest eerst worden gestemd over een verzoek van PVV-leider Geert Wilders om nog meer geheime stukken van de ministerraad vrij te geven.