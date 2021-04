OM: inschattingsfout bestuurder zitmaaier werd meisje fataal

De bestuurder van een zitmaaier die een 6-jarig meisje in Kampen overreed, maakte een fatale inschattingsfout. Dat zei de officier van justitie donderdag tijdens de behandeling van de strafzaak in Zwolle. Het meisje bezweek enkele dagen na het ongeval in het ziekenhuis. Tegen de bestuurder is een werkstraf van 180 uur geëist.

Op woensdagochtend 12 september 2018 begint Daniël V. (22) het gras te maaien rond basisschool Villa Nova in Kampen. Drie klassen hebben speelkwartier en de nodige kinderen komen ook van het schoolterrein af. Als V. circa zes kinderen op het grasveld ziet, stopt hij en maant ze te vertrekken. Daarna rijdt hij achteruit maar na een meter of twee ziet hij achter zich een meisje een snoekduik maken. Hij remt, maar de machine ‘drukt door’, zegt hij. Pas in tweede instantie weet hij de zitmaaier te stoppen. Het blijkt te laat: het meisje is onder de machine gekomen. V. laat zich in paniek in het gras vallen, maar herpakt zich en belt 112. Daarna begint hij met de reanimatie tot de hulpdiensten arriveren. Een aantal dagen later overlijdt de dan 6-jarige leerlinge in het ziekenhuis.

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte niet alles gedaan om er zeker van te zijn dat alle kinderen achter de zitmaaier verdwenen waren. Daarmee is hij tekortgeschoten in de van hem te verlangen oplettendheid, aldus de officier. Hij maaide immers op een kinderspeelplaats. En kort voor het ongeval stuurde een docent al drie kinderen weg die te dicht bij de machine kwamen. ‘Kinderen kunnen snel worden afgeleid. Dit was een inschattingsfout van de bestuurder met verschrikkelijke gevolgen.’

De moeder van het slachtoffer verwijt de bestuurder niets, maar de school en de gemeente wel, zei ze in de rechtszaal. De school was verantwoordelijk voor haar dochter, zei ze, en de gemeente voor de bestuurder. Normaal zouden vier leerkrachten toezicht houden tijdens de pauzes, zei de advocaat van V. Die dag waren er drie waarvan er een bezig was een ruzie te sussen. Bovendien wist de school vooraf niet wanneer er gemaaid zou worden. Een van de klasgenoten zag dat het slachtoffer uitgleed vlak voor ze onder de maaier kwam. De advocaat meent dat V. het ongeval niet kon voorkomen.

Het vonnis volgt op 12 mei.