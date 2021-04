‘Veel meer drukte in winkelstraten door versoepeling maatregelen’

Het was woensdag veel drukker in de winkelstraten door de versoepeling van de coronamaatregelen, waardoor niet meer op afspraak geshopt hoeft te worden in niet-essentiële winkels zoals kleding- en schoenenzaken. Volgens cijfers van onderzoeksbureau RMC was het bijna 44 procent drukker dan een week eerder.

Directeur Huib Lubbers van RMC spreekt dan ook van een enorme toename van de drukte in de winkelstraten. Met name in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven kwamen meer mensen winkelen. Volgens Lubbers werden de grote steden eerder nog het hardst geraakt door de coronacrisis en de gedwongen sluiting van niet-essentiële winkels om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Maar ook in de kleinere steden was het drukker dan voorheen, zo blijkt uit de metingen van RMC. Kleinere steden werden eerder juist minder sterk geraakt door de pandemie omdat in die binnensteden vaker winkels als supermarkten zijn te vinden, die wel open konden blijven en dus voor bezoekers zorgden.