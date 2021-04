Duitse werkloosheid stijgt onverwacht

Het aantal werklozen in Duitsland is in april toegenomen, meldt de Duitse overheid. Per saldo kwamen er 9000 werkzoekenden bij en dat was onverwacht. In doorsnee hadden economen op een afname met zo’n 10.000 mensen gerekend. In totaal zitten een kleine 2,8 miljoen Duitsers zonder baan, waarmee de werkloosheid op 6 procent blijft staan.