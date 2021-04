Unilever en Shell aan kop op Damrak na kwartaalcijfers

Unilever (plus 3,6 procent) ging aan kop in de AEX. Het levensmiddelenconcern groeide in het eerste kwartaal harder dan verwacht, mede dankzij een sterke vraag uit China en India. Topman Alan Jope sprak van een goede start van het jaar en verwacht de omzetdoelen voor dit jaar te halen. Het concern begint vanaf mei met een forse aandeleninkoop van 3 miljard euro. De verzelfstandiging van de theetak verloopt volgens het bedrijf naar wens en wordt naar verwachting dit jaar afgerond.

Shell klom 1,6 procent. Het olie- en gasconcern profiteerde van de hogere olieprijzen en kostenbesparingen en boekte afgelopen kwartaal flink meer winst. De Franse concurrent Total zag de winst in het eerste kwartaal terugkeren op het niveau van voor de coronacrisis en won 1,4 procent in Parijs.

AEX-index

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 717,90 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 1047,37 punten. De graadmeters in Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent. De Duitse DAX daalde 0,3 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield won 0,7 procent. De eigenaar van winkelcentra had afgelopen kwartaal last van de lockdowns in veel landen en zag de omzet flink dalen. In Spanje, Oostenrijk en Zweden lagen de verkopen in de winkelcentra van het bedrijf in maart door versoepelingen echter alweer op zo’n 80 procent van het niveau van 2019.

Airbus

Airbus won 2,5 procent in Parijs. De vliegtuigbouwer boekte in het eerste kwartaal weer winst, na het verlies een jaar eerder. Lufthansa zakte 1 procent in Frankfurt. Het Duitse luchtvaartconcern leed afgelopen kwartaal opnieuw fors verlies door de reisbeperkingen als gevolg van de coronapandemie. In Helsinki maakte Nokia een koerssprong van 15 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Finse maker van netwerkapparatuur.

De euro was 1,2116 dollar waard, tegenover 1,2096 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 64,03 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent meer, op 67,47 dollar per vat.