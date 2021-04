Huurprijzen vrije sector harder omhoog buiten stad dan daarbinnen

De huurprijzen in de vrije sector zijn afgelopen kwartaal harder gestegen in minder stedelijke gebieden dan midden in de stad. In Amsterdam en Amstelveen, twee gemeenten met relatief hoge huurprijzen, werden huurwoningen zelfs goedkoper. Dat melden Vastgoed Management Nederland (VGM NL) en makelaarsvereniging NVM in hun kwartaalupdate.

De reden voor die tweedeling is de coronapandemie, volgens voorzitter Eric Verweij van VGM NL, die een ‘veranderde vraag’ ziet. ‘Steden zijn minder aantrekkelijk geworden door onder meer het thuiswerken en de gesloten horeca en uitgaansactiviteiten, terwijl het buitengebied juist aantrekkelijker is doordat je voor dezelfde huurprijs bijvoorbeeld een extra kamer of buitenruimte krijgt.’ Ook het wegblijven van expats heeft gevolgen voor met name duurdere huurwoningen.

Woonhuizen in Nederland werden gemiddeld 5,9 procent duurder voor huurders, bij appartementen was de stijging 7,7 procent. Het aantal transacties ging op jaarbasis met een kwart omhoog. Dat komt onder meer omdat er veel nieuwbouw werd opgeleverd. NVM-voorzitter Onno Hoes merkt daarbij wel op dat dit vooral woningen met een huur vanaf 1000 euro per maand betreft. ‘Bouwen, zeker in het lagere- en middensegment, is essentieel om de markt weer gezond te krijgen en de doorstroming van met name thuiswonenden naar huur en huur naar koop weer op gang te krijgen.’