Shell profiteert van hogere olieprijzen

Shell heeft in het eerste kwartaal geprofiteerd van de hogere olieprijzen. Daardoor ging de winst voor het Brits-Nederlandse bedrijf flink omhoog vergeleken met een jaar eerder. Ook werden de kapitaalinvesteringen verlaagd om zo kosten te besparen.

De aangepaste winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs), de belangrijkste winstgraadmeter voor Shell, kwam uit op 4,3 miljard dollar. In het eerste kwartaal van 2020 was dit nog 2,8 miljard dollar. In het vierde kwartaal van vorig jaar werd hier nog een verlies geleden van 4,5 miljard dollar.