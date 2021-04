Kwartaalupdates Shell en Unilever centraal op drukke beursdag

Op basis van de openingsindicatoren lijkt de Amsterdamse AEX-index licht hoger te beginnen aan de drukke handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten openen. In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten donderdag overwegend vooruit. In Japan hadden beleggers een vrije dag.

De Fed is positief over de voortgang van het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten en de forse coronasteun waarmee president Joe Biden de Amerikaanse economie probeert te helpen. De centrale bank ziet echter nog geen reden om te sleutelen aan de rente en het eigen opkoopprogramma van obligaties, waarmee de grootste economie ter wereld wordt ondersteund.

Apple

Apple presteerde afgelopen kwartaal veel beter dan analisten hadden verwacht. Vooral de sterke iPhoneverkopen droegen daar aan bij. Ook de verkopen van de Mac-computers stegen hard. Door het thuiswerken werden er nog altijd veel meer computers verkocht. Het technologieconcern gaat verder voor 90 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen om de aandeelhouders te belonen.

Shell boekte afgelopen kwartaal flink meer winst. Het olie- en gasconcern profiteerde daarbij van de hogere olieprijzen en kostenbesparingen. Levensmiddelenconcern Unilever kende in het eerste kwartaal een sterker dan verwachte omzetgroei. Chemicaliëndistributeur IMCD kwam ook met cijfers. Het bedrijf zag de omzet en winst stijgen in het eerste kwartaal. Topman Piet van der Slikke sprak van een sterke start van het jaar.

Unibail-Rodamco-Westfield

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield had afgelopen kwartaal last van de lockdowns in veel landen en zag de omzet flink dalen. In Spanje, Oostenrijk en Zweden lagen de verkopen in de winkelcentra van het bedrijf in maart door versoepelingen echter alweer op zo’n 80 procent van het niveau van 2019.

De euro was 1,2134 dollar waard, tegenover 1,2096 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 64,16 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent meer op 67,58 dollar per vat.