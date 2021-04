'Springlevend' AD viert 75-jarig bestaan

Met een bijzondere voorpagina en een apart katern viert het AD dat de krant 75 jaar geleden voor het eerst verscheen. Op de voorpagina is een grote foto te zien van het eerste nummer van de krant, toen nog voluit Algemeen Dagblad geheten, van 29 april 1946. Daaronder staat een felicitatietekst van hoofdredacteur Hans Nijenhuis en de hoofdredacteur van AD Regio, Paul van den Bosch.

Zij schrijven daarin een eerbetoon aan AD-oprichter Willem Pluygers (1914-2017), die in de eerste editie liet weten: "Het blad zal een eigen karakter hebben, volledig onafhankelijk van elke partij of groep." En: "Het Algemeen Dagblad wil het Nederlandsche volk met zijn beste krachten helpen."

Nijenhuis en Van den Bosch onderschrijven dit nog steeds: "We proberen u te informeren, te vermaken én te helpen. We maken ingewikkelde kwesties zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger dan ze zijn." Volgens hen is het AD nog altijd springlevend en is dat te danken aan de abonnees. "Van harte gefeliciteerd met de verjaardag van úw AD!", besluiten Nijenhuis en Van den Bosch.