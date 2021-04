Inzamelingsactie Hermitage met tien dagen verlengd

"We zijn ongelofelijk blij met alle steun en betrokkenheid van onze bezoekers. De actie is nog in volle gang en we verlengen de campagne daarom met tien dagen. We hebben nog twee ton nodig om ons doel te realiseren", zegt directeur Annabelle Birnie.

Tot op heden heeft de Hermitage bijna 10.000 giften ontvangen uit het hele land, variërend van grote tot kleine bedragen. Het museum zet alles op alles om het streefbedrag van 1 miljoen euro te bereiken. Dat is het tekort waarvoor het museum zich gesteld ziet door de coronamaatregelen, die de Hermitage onder meer hebben genoopt om elf medewerkers te ontslaan.

Het museum heeft geen eigen collectie, maar organiseert tentoonstellingen uit de collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg. Structurele subsidie krijgt de Hermitage niet, alleen voor bijvoorbeeld het onderhoud van het pand aan de Amstel.