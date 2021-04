China lanceert eerste module van nieuw eigen ruimtestation

Tianhe is ongeveer 16 meter lang en is de eerste van vier modules. Het uiteindelijke station moet drie ‘taikonauten’, ofwel Chinese astronauten, tegelijkertijd kunnen huisvesten. China wil het station in 2022 afhebben, wanneer het een lengte van 20 meter zal hebben. Daarmee is het station vijf keer kleiner dan het 109 meter lange internationale ruimtestation ISS.

De voorgaande twee Chinese ruimtestations, Tiangong-1 en Tiangong-2, stortten respectievelijk in 2018 en 2019 neer op aarde. Als dit nieuwe station slaagt, blijft het in een baan om de aarde op tussen de 340 en 450 kilometer hoogte.

Het land zet de afgelopen tijd steeds meer in op ruimtevaart. Zo wist China in 2019 het eerste land ooit te worden om een lander op de verre kant van de maan te planten. Afgelopen februari bracht het land een satelliet in een baan om Mars en volgende maand gaat China proberen een lander op de rode planeet te zetten. Als dit lukt is China het derde land ooit, na de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, om een zachte landing op Mars te maken.