Shell komt met cijfers over eerste kwartaal

Olie- en gasconcern Shell komt donderdag met cijfers over het eerste kwartaal. Daarbij zal onder meer worden gekeken naar de inspanningen van Shell om de uitstoot terug te dringen. Shell heeft een ambitie om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Verder heeft het bedrijf in de afgelopen periode waarschijnlijk geprofiteerd van de hogere olieprijzen.

Het Brits-Nederlandse concern kwam in februari met een strategie om de uitstoot te verlagen. Daarbij wordt onder meer ingezet op duurzame energiebronnen zoals windenergie, biobrandstoffen en waterstof. Milieugroeperingen hebben kritiek geuit op Shell omdat het bedrijf te weinig zou doen om de uitstoot te verlagen.

Verder is er aandacht voor de kostenbesparingen. In januari werd bekend dat Shell ongeveer negenhonderd banen in Nederland schrapt. Dat komt neer op ongeveer een tiende van het totale Nederlandse personeelsbestand. Shell kondigde in september aan dat wereldwijd 7000 tot 9000 banen verloren gaan vanwege de coronacrisis. Shell leed vorig jaar zijn grootste verlies ooit. Onder de streep kwam het bedrijf bijna 22 miljard dollar tekort.