Vonnis voor verdachte zoon van omgebracht raadslid

De rechtbank in Den Bosch zal donderdag vonnis wijzen in de zaak van de 22-jarige man die ervan wordt verdacht zijn vader, gemeenteraadslid Jack de Vlieger uit Sint-Michielsgestel, om het leven te hebben gebracht. Het Openbaar Ministerie heeft vijftien jaar cel geëist voor moord.

De 64-jarige De Vlieger, die in zijn woonplaats fractievoorzitter van de PvdA was, werd op 22 augustus vorig jaar dood gevonden in de garage van zijn woning. Hij had meerdere schedelbreuken, hersenletsel, ribbreuken en een klaplong. Ook was sprake van veel bloedverlies.

De 22-jarige zoon van het slachtoffer vertelde twee weken geleden in de rechtbank in een emotioneel relaas hoe hij zijn vader meerdere malen met een klauwhamer sloeg op zijn rug en hoofd. Vader en zoon hadden een erg slechte relatie. Op de fatale dag was er iets geknapt bij de verdachte na een ruzie over zijn eetstoornis en de opmerking van zijn dominante vader die zijn zoon zou hebben toegesnauwd dat hij beter zelfmoord kon plegen. ‘Zijn vader had van zijn leven een hel gemaakt en moest dood, alleen zo kon hij vrij zijn”, zei de officier van justitie over het motief van de verdachte.

Door zijn persoonlijkheidsstoornis is de verdachte volgens gedragsdeskundigen verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens zijn advocaat zijn de psychische problemen bij zijn cliënt veroorzaakt door de vader die zijn zoon psychisch zou hebben mishandeld. De advocaat deed bij de rechtbank een zogeheten beroep op psychische overmacht en vindt dat zijn cliënt moet worden ontslagen van rechtsvervolging.